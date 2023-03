Leslie Urteaga sobre la Policía Nacional: "Hay que seguir apoyándolos y respaldarlos"

La ministra defendió que desde el Ejecutivo no se hace un espíritu de cuerpo ante el reciente allanamiento a la vivienda y oficina del ex comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, a quien no se le ha emitido una orden de detención. "Ante la eventualidad se hacen los cambios [...] las disposiciones las emite el Ministerio Público, el Ejecutivo no", señaló.