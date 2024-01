Nicanor Boluarte: Dirigente de Ciudadanos Por el Perú no descarta postulación del hermano presidencial

Sin embargo, Moreno manifiesta que le gustaría que sea más participativo en el partido, tanto que no lo descarta como candidato. "Podría ser yo también. Pero, ¿Nicanor no tendría mayor influencia que usted en el partido? No sé, tendría que ver el Consejo Directivo, el Congreso Nacional tendría que definirlo”, remarcó el miembro del partido.