Caso Sada Goray: Marka Group todavía no entrega casas a familias que siguen pagando

Para entenderlo hay que entrar a la casa de la familia Correa Gutiérrez, formada por cuatro personas: Papá, mamá y dos pequeños, viven en esta casa de 60 metros cuadrados. Este ambiente según los planos de Marka Group, es la sala, el comedor y la cocina. Tiene 14 metros cuadrados. La habitación más grande es esta que mide seis metros cuadrados, donde los padres duermen con sus hijos. Juntaron dos camas y ya no entra nada más. Van a pagar por esta casa 61 mil soles hasta el 2033. Mientras tanto las cuatro personas compartirán este baño de 3 metros cuadrados. El cuarto más pequeño mide 4 metros cuadrados, lo usan como una sala de juego para sus hijas porque no entra ni un camarote. Como no hay espacio han habilitado la cocina en el patio y lo que queda de espacio lo usan para criar cuyes y pollos que son parte de la comida diaria porque si algo no hay es dinero y paciencia.