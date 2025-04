Yurimaguas: Nueva denuncia contra Wasi Mikuna

Según el director del centro educativo, Wuilliam Villacorta Vela, no es el primer inconveniente con productos que les provee Wasi Mikuna.

"El martes de la semana pasada me tocaba recibir mi segunda dotación de productos desde Wasi Mikuna. A las 9 de la mañana, me llamó diciendo que no iban a entregar porque el arroz lo estaban devolviendo al almacén a cambiar porque había encontrado gorgojo", sostuvo Villacorta en diálogo con Canal N.