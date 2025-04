Ministro de Salud: “Medifarma cometió errores criminales”

Denuncia conspiración para removerlo del cargo

Responde por caso de suero defectuoso

A pesar de la presión en su contra, Vásquez afirmó que no teme ser removido del cargo y pidió apoyo a los congresistas para continuar con la fiscalización del sector farmacéutico. “No me importa si quieren sacarme, lo que importa es que no sigan jugando con la vida de los peruanos”, finalizó.