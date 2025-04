Vaticano: Se reducen los cardenales para el cónclave

El Vaticano informó que un purpurado español y otro bosnio, no participarán en el cónclave por motivos de salud, por lo que ahora serán 133 los prelados los que votarán en el proceso de elección.

Aunque la Santa Sede no ha confirmado sus identidades, la Conferencia Episcopal Española indicó que uno de ellos era Antonio Cañizares , arzobispo de Valencia.

“Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre lo he hecho”, informó.