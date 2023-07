Congresista Azurín sobre liberación de cómplices de 'Maldito Cris': "Es una falta de sensibilidad y criterio"

“Que sepa la población que no es la policía. La policía está cumpliendo su función, y son los operadores de justicia, quienes tienen otra percepción de cómo se desarrolla la investigación criminal en nuestro país. Estoy seguro que la policía ha cumplido con todo. El fiscal no va a ser un policía, para eso presenté un proyecto de ley para devolverle la capacidad investigativa a la policía. La potestad que se le dio al Ministerio Público para que se haga cargo de la investigación no está dando resultados”, agregó.